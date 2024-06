La madre de Loan se descompensó en la marcha por su hijo

Por otro lado, señaló que el comisario Walter Maciel le dijo que no marchara. "El jefe me dijo que no haga la marcha", dijo.

Minutos después de llegar a la plaza principal de 9 de Julio, la madre de Loan estalló en llanto y se descompensó, por lo que tuvo que ser trasladada en una ambulancia municipal.

Este sábado, en el allanamiento en la casa de los nuevos detenidos, Victoria Caillava y Carlos Pérez la policía se llevó bolsas, sábanas, un trapo que cubría un objeto no identificado (excavado en el jardín) y otros elementos para analizarlos.

Por otro lado, la policía tiene la orden de custodiar la casa durante la noche.