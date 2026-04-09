La industria y la construcción volvieron a caer en febrero

Uno por uno, los números de la industria en febrero

De acuerdo con el informe del Indec, en febrero, 14 de las 16 divisiones de la industria manufacturera cayeron en la comparación interanual.

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En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron disminuciones en Alimentos y bebidas (6,9%); Maquinaria y equipo (29,4%); Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (24,6%); Otros equipos, aparatos e instrumentos (24,6%); Prendas de vestir, cuero y calzado (18,2%); Productos de caucho y plástico (15,7%); Industrias metálicas básicas (12,5%); Productos textiles (33,2%); Muebles y colchones y otras industrias manufactureras (12,3%); Productos minerales no metálicos (7,2%); Productos de metal (5,7%); Productos de tabaco (14,9%); Otro equipo de transporte (19,8%); y Madera, papel, edición e impresión (1,5%).

En contraste, se observan incidencias positivas en Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (19,7%) y Sustancias y productos químicos (3,7%).

Qué pasó con la construcción en febrero

El informe del Indec mostró en el consumo aparente de los insumos para la construcción en febrero, con relación a igual mes del año anterior, subas de 17% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 15,7% en hormigón elaborado; 14% en pinturas para construcción; 7,9% en cales; 3,8% en asfalto; 1,9% en artículos sanitarios de cerámica; y 0,8% en hierro redondo y aceros para la construcción.

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La construcción disminuyó 0,7% interanual en febrero de 2026 y 1,3% respecto de enero https://t.co/jsRDpIwdKV pic.twitter.com/7PUr8lFGuS — INDEC Argentina (@INDECArgentina) April 9, 2026

Mientras que se registraron bajas de 25% en pisos y revestimientos cerámicos; 21,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 18,9% en yeso; 12,1% en ladrillos huecos; 5,3% en cemento Portland; y 2,1% en placas de yeso.

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En el acumulado del primer bimestre con relación a igual período del año anterior, se observaron subas de 36,3% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 16,1% en hormigón elaborado; 12,2% en pinturas para construcción; 8,5% en artículos sanitarios de cerámica; y 4,7% en placas de yeso.

Mientras tanto, se registraron bajas de 17,5% en mosaicos graníticos y calcáreos; 17,3% en pisos y revestimientos cerámicos; 14,1% en yeso; 13,5% en ladrillos huecos; 5,3% en cemento Portland; 5,2% en cales; 4,9% en hierro redondo y aceros para la construcción; y 0,4% en asfalto.

Como dato complementario, el Indec informó que los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado —correspondientes a enero, último dato disponible— mostraron un aumento interanual de 3,6%. En términos absolutos, el empleo formal en el sector alcanzó los 386.177 puestos, que en el acumulado del año todavía reflejó una suba de 3,6% interanual.