La fuerte declaración de Javier Milei sobre la salida del cepo

Durante el día de su cumpleaños, el Presidente habló con Alejandro Fantino durante su programa en Neura y contó: "Estuve trabajando mucho. Tuve tres reuniones a la mañana, después tuvimos un pequeño brindis con los Ministros y referentes de cada área. Después recibí al embajador de China que me trajo una carta por el día de mi cumpleaños de Xi Jinping", celebró. Sin embargo, aclaró: "Yo no le doy mayor importancia al día de mi cumpleaños. Para mí es un día más, no tiene ninguna cuestión particular".

También en materia económica, el Presidente afirmó que la inflación en Argentina “es del 1% mensual o 13% anual”. El mandatario explicó cómo llegó a esa cifra: “Cuanto el IPC es de 2,5% ya estamos en la inflación inducida. Ahí bajo el crawling peg y si no hay money overhang se levanta el cepo. Cuándo va a ocurrir eso no depende solo de nosotros, depende más de las decisiones de demanda de dinero de los individuos”.