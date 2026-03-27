"Le hemos ganado a Budford en Estados Unidos". Así comenzó la exposición del presidente Javier Milei en la inauguración de un centro que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Milei dijo que se demoró en el arribo porque se estaba enterando de esta buena noticia para el país "con ese gigante que es el CEO de YPF, Horacio Marín".
La fuerte celebración de Milei tras el fallo favorable para YPF
"Vinimos a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil incompetente de Kicillof, durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina Fernández de Kirchner", dijo el presidente.