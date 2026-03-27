La fuerte celebración de Milei tras el fallo favorable para YPF

Javier Milei inaugura un centro de formación barrial, en pleno centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Está organizado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Es una de sus colaboradores en el Gabinete a quién más elogia. Especialmente, por "haber desarmado" a los líderes piqueteros al cambiar la manera de hacer llegar los diferentes subsidios sociales de manera directa, sin intermediarios.

También está acompañado por Manuel Adorni. El jefe de Gabinete atraviesa su momento más delicado desde que incluyó a su esposa en el último viaje del Presidente a la ciudad de Nueva York. Por este tema y aspectos de su patrimonio y su declaración jurada, soporta una serie de cuestionamientos que llegan hasta investigaciones judiciales.

Sin embargo, Milei envió un claro posteo de apoyo tras la conferencia de prensa de Adorni y es una de las figuras de su gabinete que lo acompañan en este acto.