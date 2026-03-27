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La fuerte celebración de Milei tras el fallo favorable para YPF

"Vinimos a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil incompetente de Kicillof, durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina Fernández de Kirchner", dijo el presidente.

"Le hemos ganado a Budford en Estados Unidos". Así comenzó la exposición del presidente Javier Milei en la inauguración de un centro que depende de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Milei dijo que se demoró en el arribo porque se estaba enterando de esta buena noticia para el país "con ese gigante que es el CEO de YPF, Horacio Marín".

Enseguida, advirtió a la audiencia que iba a dar la noticia con su "estilo": "Vinimos a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil incompetente de Kicillof, durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina Fernández de Kirchner".

Enseguida, criticó a los que pusieron reparos por sus viajes seguidos a los Estados Unidos y utilizar el "mameluco de YPF". Milei dijo: "18.000 mil millones de dólares menos. Acá está la gestión".

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Javier Milei inaugura un centro de formación barrial, en pleno centro geográfico de la Ciudad de Buenos Aires. Está organizado por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. Es una de sus colaboradores en el Gabinete a quién más elogia. Especialmente, por "haber desarmado" a los líderes piqueteros al cambiar la manera de hacer llegar los diferentes subsidios sociales de manera directa, sin intermediarios.

También está acompañado por Manuel Adorni. El jefe de Gabinete atraviesa su momento más delicado desde que incluyó a su esposa en el último viaje del Presidente a la ciudad de Nueva York. Por este tema y aspectos de su patrimonio y su declaración jurada, soporta una serie de cuestionamientos que llegan hasta investigaciones judiciales.

Sin embargo, Milei envió un claro posteo de apoyo tras la conferencia de prensa de Adorni y es una de las figuras de su gabinete que lo acompañan en este acto.

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