La causa judicial contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez, ingresó en su etapa final. El fiscal federal Ramiro González trabaja en el pedido de elevación a juicio oral, luego de que en abril la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento del exmandatario por los delitos de lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género, lesiones graves y amenazas coactivas.
La fiscalía pedirá que Alberto Fernández vaya a juicio oral
El fiscal federal Ramiro González trabaja en el pedido de elevación a juicio oral, luego de que en abril la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento.