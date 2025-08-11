La fiscalía pedirá que Alberto Fernández vaya a juicio oral

Rechazo a los planteos de la defensa

La defensa de Alberto Fernández presentó distintos pedidos para incorporar nuevas pruebas y dilatar la instancia final. Sin embargo, el juez federal Julián Ercolini rechazó todos los planteos, señalando que el debate oral ofrece mayores garantías para ejercer la defensa. “La medida dispuesta no veda en forma alguna la garantía de defensa en juicio del imputado; por el contrario, entiendo que con el avance hacia la instancia posterior encontrará un marco adecuado de discusión”, sostuvo el magistrado.

En febrero de este año, Ercolini ya había dictado el procesamiento del expresidente. Al mismo tiempo, dispuso un embargo de diez millones de pesos sobre sus bienes y ordenó una restricción perimetral. La medida prohíbe a Fernández acercarse a menos de 500 metros de Yañez o comunicarse con ella por cualquier medio, sea físico, telefónico o digital.

Por su parte, el exmandatario apeló la resolución con un escrito de 59 páginas en el que rechazó todas las acusaciones. Alegó que no existen pruebas directas y que los supuestos chats en los que Yañez narraba episodios de violencia no fueron extraídos de su dispositivo original. “La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, argumentó su defensa.