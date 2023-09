La dolarización de Milei no convence en Wall Street

La argumentación del IIF es sencilla y apela a la experiencia de la dolarización ecuatoriana, que muchas veces es ensalzada por los militantes de esa estrategia para Argentina: “El dólar estadounidense se ha fortalecido enormemente en la década pasada. La vinculación al dólar importa esa fortaleza, cobrando un alto precio en términos de competitividad y crecimiento. Ecuador es una vívida demostración de esto. La dolarización redujo rápidamente la inflación, pero a costa de un menor crecimiento crónico y un desempeño inferior al del resto de América Latina”.

“Las monedas en América Latina se han devaluado marcadamente en los últimos años, a medida que los precios más bajos de las materias primas hicieron bajar los términos de intercambio. El debilitamiento de las monedas compensa ese shock y ayuda a respaldar el crecimiento. Ecuador ha sufrido caída de los precios de las materias primas mientras que su tipo de cambio real ha aumentado, impulsado por el alza del dólar. En otras palabras, ha sufrido un doble golpe. Esta es la razón por la que Ecuador se ha quedado rezagado respecto de sus pares de América Latina en términos de crecimiento, con un PIB real per cápita estancado en los últimos 20 años”, desmitifica el informe.

Para el IIF, la dolarización es una “camisa de fuerza” que facilita una rápida desinflación temprana, a costa de un crecimiento estancado a medio plazo. Y desaconseja su implementación en Argentina “dado que la desinflación se puede lograr haciendo el banco central totalmente independiente, el camino seguido por gran parte del resto de América Latina”.

El instituto plantea que el problema de la economía local es la amplia brecha cambiaria a partir de la fijación del tipo de cambio oficial en un contexto de alta inflación que “lastra” las eventuales mejoras de competitividad ante cada devaluación. “Esto es lo que le pasó a Argentina tras su devaluación de 2019”, ejemplificó y también citó los casos de Egipto, Pakistán y Sri Lanka. Por eso su propuesta es ir hacia una política cambiaria menos regulada y más libre: “Argentina ya tiene una flexibilidad cambiaria demasiado baja, lo que ha llevado a una sobrevaluación sustancial y a un tipo de cambio paralelo. Argentina necesita más flexibilidad cambiaria, no menos, que es lo que es la dolarización”.

En ese marco de cuestionamientos externos a la idea dolarizadora, que no tampoco estuvo exenta de contradicciones entre los propios economistas de La Libertad Avanza, los enviados de Milei, Darío Epstein y Juan Nápoli, comenzaron ayer una agenda de reuniones en Nueva York y ciudades aledañas con representantes argentinos de distintos fondos de inversión estadounidenses para intentar atraerlos. Hoy, participarán de un encuentro organizado por el Bank of America. La tarea no luce sencilla.