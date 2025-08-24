Karina Milei reapareció en público: "Vinimos para que no roben más"

Audios filtrados del extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, la mencionan como una de las principales beneficiarias del circuito de corrupción investigado.

En este marco, el encuentro, organizado por La Libertad Avanza (LLA), reunió a más de 8.000 personas, según informó el espacio en sus redes sociales. Además de la hermana del Presidente, participaron destacados dirigentes libertarios y aliados, como José Luis Espert, Diego Santilli, Martín Menem, Sebastián Pareja y Maximiliano Bondarenko.

"Quiero agradecerles porque, la verdad, es bestial la cantidad de gente también que quedó afuera", destacó Karina Milei ante los miles de asistentes. Y reforzó el motivo central de la convocatoria: "Pero lo más importante es que todos estamos dispuestos a dar la batalla, a ir a fiscalizar para que no nos roben más".

Posteriormente, la secretaria general celebró la convocatoria a través de su cuenta de X (ex Twitter): "Más de 8.000 guerreros en el conurbano se capacitaron para fiscalizar. Así se defiende la libertad: cuidando cada voto, enfrentando al kirchnerismo y asegurando que nunca más decidan por nosotros. El cambio es en las urnas y en la calle. Libertad o nada", afirmó.