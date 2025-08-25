Cómo aumentar el tamaño de los labios con elementos caseros

1 cucharada de aceite de oliva

Media cucharada de canela en polvo

Canela en polvo, la especia que aumenta el tamaño de los labios.

Todo lo que tienes que hacer es colocar en un bowl o recipiente pequeño la cucharada de aceite de oliva junto con la media cucharada de canela en polvo. Mezcla bien y aplica en los labios con la ayuda de un hisopo o bastón de algodón.

Deja actuar esta mezcla en los labios por unos 3 minutos y luego retira con un disco de algodón y un poco de agua. En caso de no tener aceite de oliva, puedes mezclar la canela en polvo con una cucharada de aceite de coco derretido.

La canela es un gran ingrediente para aumentar el tamaño de los labios.

¿Qué beneficios le brinda la canela a los labios y a la piel?

Estos son los principales beneficios que le brinda la canela a la piel y a los labios: