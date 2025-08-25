Cómo aumentar el tamaño de los labios con elementos caseros

- 1 cucharada de aceite de oliva
- Media cucharada de canela en polvo
Canela en polvo, la especia que aumenta el tamaño de los labios.
Todo lo que tienes que hacer es colocar en un bowl o recipiente pequeño la cucharada de aceite de oliva junto con la media cucharada de canela en polvo. Mezcla bien y aplica en los labios con la ayuda de un hisopo o bastón de algodón.
Deja actuar esta mezcla en los labios por unos 3 minutos y luego retira con un disco de algodón y un poco de agua. En caso de no tener aceite de oliva, puedes mezclar la canela en polvo con una cucharada de aceite de coco derretido.
La canela es un gran ingrediente para aumentar el tamaño de los labios.
¿Qué beneficios le brinda la canela a los labios y a la piel?
Estos son los principales beneficios que le brinda la canela a la piel y a los labios:
- Efecto voluminizador: cuando mezclamos canela en polvo con vaselina, aceite de coco u otro aceite, se estimula la circulación en los labios, lo que provoca una leve hinchazón que los hace ver más carnosos y llenos.
- Exfoliación y suavidad: cuando combinamos la canela con otros ingredientes como miel y azúcar, esta especia actúa como un exfoliante natural, eliminando células muertas y dejando los labios más suaves y tersos.
- Hidratación y nutrición: la canela posee propiedades antioxidantes y antimicrobianas que ayudan a proteger y nutrir la piel de los labios, mejorando su salud general y su capacidad para retener la humedad.
- Color natural: la canela sirve para estimular la circulación sanguínea, y de esta manera conseguimos unos labios con un color natural más vibrante y atractivo.