Secuestraron 7 vehículos con pedidos de captura de Mendoza y Córdoba

Durante agosto, la UFI Delitos contra la Propiedad recuperó cinco autos y camionetas y dos motocicletas denunciadas en distintas provincias.

En el marco de investigaciones por el robo de vehículos, personal de la UFI Delitos contra la Propiedad llevó adelante procedimientos durante agosto que derivaron en el secuestro de varios rodados con pedidos de captura vigentes en Mendoza y Córdoba, además de motocicletas denunciadas en San Juan.

Los operativos se desarrollaron de la siguiente manera:

  • 02/08/25: en calles Pueyrredón y Maipú secuestraron una Volkswagen Amarok (dominio LHH-617) con pedido vigente solicitado por la Unidad Judicial de Córdoba.

  • 05/08/25 (mañana): en calles Remedios de Escalada y Belgrano incautaron un Peugeot 308 con dominio adulterado (AB-046-WF), con pedido vigente de la Fiscalía N.º 08 de Guaymallén, Mendoza.

  • 05/08/25 (tarde): en el barrio Huaziul secuestraron otro Peugeot 308 con dominio apócrifo (LZR-497), requerido por la Unidad Judicial N.º 23 de Córdoba.

  • 15/08/25: en Caucete, sobre la vía pública, secuestraron una Chevrolet S10 (dominio FIL 30), con pedido vigente desde 10/07/23 por hurto agravado, solicitado por la Oficina Fiscal 13 de Mendoza.

  • 16/08/25: en el barrio Ingeniero Céspedes, Rivadavia, recuperaron un Peugeot 207 (dominio KAX-628), requerido por la Unidad Fiscal de San Martín, Mendoza.

Además, se registraron secuestros de motocicletas denunciadas en San Juan:

  • 05/07/25: en calle Proyectada entre Ruta 270 y Calle 9, Rawson, secuestraron una Gilera Smash 110cc sin dominio y detuvieron a Roberto Carlos Muñoz, mayor de edad.

  • 09/08/25: en calle Tierra del Fuego, antes de Pueyrredón, hallaron una Motomel Blitz (dominio A-058-HJU) recientemente denunciada en Comisaría 3ª, Trinidad.

Todos los vehículos quedaron a disposición de las fiscalías correspondientes.

