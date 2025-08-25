En el marco de investigaciones por el robo de vehículos, personal de la UFI Delitos contra la Propiedad llevó adelante procedimientos durante agosto que derivaron en el secuestro de varios rodados con pedidos de captura vigentes en Mendoza y Córdoba, además de motocicletas denunciadas en San Juan.
Secuestraron 7 vehículos con pedidos de captura de Mendoza y Córdoba
Durante agosto, la UFI Delitos contra la Propiedad recuperó cinco autos y camionetas y dos motocicletas denunciadas en distintas provincias.