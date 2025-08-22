Allamientos: la Justicia halló a Spagnuolo y le secuestró el celular

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo no estaba en su domicilio y se intensificó su búsqueda para poder dar con sus teléfonos celulares, donde habría, según la Justicia, información clave para avanzar en la causa.

Horas más tarde, fuentes judiciales confirmaron a TN que el exfuncionario fue hallado en un barrio privado de Pilar, donde también se le secuestró su teléfono personal.

“Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento”, fue uno de los mensajes que envió Spagnuolo.

Los audios revelan una presunta operatoria donde se solicitaban coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS, e involucra a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

“A mí me están defalcando la agencia”, dijo Spagnuolo en uno de los audios. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, agregó Spagnuolo sobre las presuntas coimas a las empresas farmacéuticas.