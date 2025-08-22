"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > Spagnuolo

Allamientos: la Justicia halló a Spagnuolo y le secuestró el celular

El juez Casanello ordenó allanamientos, pero el extitular de la Agencia de Discapacidad no estaba en su domicilio. Horas más tarde fue hallado en un barrio cerrado de Pilar.

Tras el escándalo de los audios por la supuesta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez Sebastián Casanello ordenó distintos allanamientos y dictó el secreto de sumario de la causa.

En uno de los procedimientos fue detenido Emanuel Kovalybker cuando intentaba escapar con sobres de dinero. Se estima que tenía más de 200 mil dólares.

Durante los allanamientos también fueron secuestrados varios expedientes en el marco de las licitaciones, las contrataciones, la facturación, libros, tanto de la Agencia Nacional de Discapacidad como también de la Droguería Suizo-Argentina.

Te puede interesar...

El extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo no estaba en su domicilio y se intensificó su búsqueda para poder dar con sus teléfonos celulares, donde habría, según la Justicia, información clave para avanzar en la causa.

Horas más tarde, fuentes judiciales confirmaron a TN que el exfuncionario fue hallado en un barrio privado de Pilar, donde también se le secuestró su teléfono personal.

“Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3 por ciento”, fue uno de los mensajes que envió Spagnuolo.

Los audios revelan una presunta operatoria donde se solicitaban coimas a laboratorios de medicamentos que trabajan con la ANDIS, e involucra a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

“A mí me están defalcando la agencia”, dijo Spagnuolo en uno de los audios. “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no llames más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, agregó Spagnuolo sobre las presuntas coimas a las empresas farmacéuticas.

Temas

Te puede interesar