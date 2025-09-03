Horas antes de encabezar su acto de cierre de campaña en Moreno, rodeado de alertas por su seguridad, el presidente Javier Milei lanzó una gravísima acusación contra la oposición, al asegurar que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida.
Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"
Javier Milei brindó una entrevista para un medio francés en la previa del cierre de campaña en Moreno. Allí lanzó una dura acusación contra la oposición.