Javier Milei: "El kirchnerismo va a intentar matarme"

Según supo Noticias Argentinas, las declaraciones se dieron en una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles. Consultado sobre la conflictividad política, Milei fue contundente: "La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’".

Javier Milei apuntó que la oposición "hace manifestaciones violentas" y expresó: "Son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que terminaremos de sepultar el 26 de octubre". pic.twitter.com/TFfR39UJum — Corta (@somoscorta) September 3, 2025

El Presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la "estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada". Agregó que esto también implica "inventar mentiras para tratar de desprestigiarme".