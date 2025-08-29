"
San Juan 8
Netanyahu

Al no poder ingresar al país, Netanyahu le pidió a Milei reunirse en New York

El primer ministro de Israel elevó formalmente la solicitud de encuentro con el presidente argentino, prevista para finales de septiembre en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hasta el momento, la administración libertaria no respondió oficialmente.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó formalmente una reunión bilateral con el presidente argentino Javier Milei, con intención de concretarla durante su viaje a Nueva York, previsto para finales de septiembre por la 80° Asamblea General de la ONU.

Hasta ahora, no hubo respuestas oficiales de la administración argentina, que aún trabaja en el diseño del cronograma de actividades del mandatario en la ciudad estadounidense.

Inicialmente, el embajador argentino en Israel, Shimon Axel Wahnish, había intentado coordinar un encuentro en Buenos Aires durante los primeros días de septiembre. Sin embargo, los planes debieron modificarse debido a la situación procesal de Netanyahu, quien enfrenta restricciones de salida derivadas de un fallo de la Corte Penal Internacional (CPI) de noviembre de 2024, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la Franja de Gaza. Argentina es uno de los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, lo que complicaría su ingreso al país.

A pesar de estas limitaciones, Netanyahu logró visitar Hungría en abril de 2025, tras la decisión de Budapest de retirarse del Estatuto de Roma. No obstante, la administración argentina no ha anunciado ninguna medida similar.

Si se concreta, el encuentro tendría lugar el 25 de septiembre en Nueva York, en el marco del debate internacional donde los líderes mundiales abordarán cambio climático, pobreza y desigualdad, seguridad y salud mundial.

Fuentes diplomáticas destacan que la bilateral podría realizarse bajo la sintonía ideológica entre ambos gobiernos, en paralelo a la participación del expresidente estadounidense Donald Trump, cuya reunión con Milei aún no tiene fecha definida y parece enfrentar complicaciones.

