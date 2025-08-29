El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, solicitó formalmente una reunión bilateral con el presidente argentino Javier Milei, con intención de concretarla durante su viaje a Nueva York, previsto para finales de septiembre por la 80° Asamblea General de la ONU.
Al no poder ingresar al país, Netanyahu le pidió a Milei reunirse en New York
