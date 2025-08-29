Al no poder ingresar al país, Netanyahu le pidió a Milei reunirse en New York

Hasta ahora, no hubo respuestas oficiales de la administración argentina, que aún trabaja en el diseño del cronograma de actividades del mandatario en la ciudad estadounidense.

Inicialmente, el embajador argentino en Israel, Shimon Axel Wahnish, había intentado coordinar un encuentro en Buenos Aires durante los primeros días de septiembre. Sin embargo, los planes debieron modificarse debido a la situación procesal de Netanyahu, quien enfrenta restricciones de salida derivadas de un fallo de la Corte Penal Internacional (CPI) de noviembre de 2024, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la Franja de Gaza. Argentina es uno de los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, lo que complicaría su ingreso al país.