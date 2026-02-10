Otra vez, Argentina retrocedió en el ranking de transparencia

Cómo funciona la clasificación

El IPC clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se presentan en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente).

Desde Transparencia Internacional explican que, si bien 31 países redujeron significativamente sus niveles de corrupción desde 2012, el resto no logra abordar el problema: se estancaron o empeoraron durante el mismo período.

Por otra parte, el promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. El informe indica que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes.”

La transparencia en Argentina

En el puesto 104, Argentina comparte el lugar con Belice y Ucrania, y está detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Con una calificación de 36, el puntaje del país viene bajando desde 2019.

El podio

El podio se mantiene igual que en 2024 y está liderado por Dinamarca, con 89 puntos; en segundo lugar está Finlandia, con 88, y en el tercero Singapur, con 84.

Los países con peor ubicación son Venezuela en el puesto 180, con 10 puntos; mientras que Sudán del Sur y Somalia comparten el puesto 181, con solo 9 unidades sobre 100.