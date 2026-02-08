Inflación de enero: qué porcentaje prevén los analistas

En los próximos días la carne tendrá un fuerte aumento, de entre el 10% y el 15%

En los próximos días habrá un fuerte aumento de la carne, de entre el 10% y el 15%, que tendrá un duro impacto en la inflación, al igual que la suba en el precio de las verduras.

La escalada en el precio de la carne será previa a un aumento de las exportaciones, que tras el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos se espera que suba de 20.000 hasta 100.000 toneladas anuales.

De acuerdo al Gobierno, esa variable no impactará en los precios, pese a que si aumenta la exportación de carne habrá menos producto para ofrecer en el mercado interno.

Polémica por el INDEC: cómo mide la inflación el resto de los países de la región

Con la decisión de mantener la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares 2004/05, la Argentina queda rezagada frente las otras fórmulas de base estadística que se usan para medir los precios en la región. Un informe realizado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia muestra que en Brasil y Paraguay se toman como referencia estructuras de ponderadores realizadas en 2017; en Colombia y México, de 2018; en Uruguay, de 2022 y en Chile, de 2023.

La Argentina tiene la encuesta más desactualizada para calcular la inflación y, aún si se hubiera actualizado sobre la base de 2017, seguiría manteniendo un esquema demorado.

“El año base argentino (2004) quedó lejos de sus pares: 2019 en promedio, con Chile y Uruguay como los únicos con actualizaciones pospandemia (2023 y 2022, respectivamente) y el resto en 2017-2018, tal como lo habría hecho nuestro país si no se hubiera dado marcha atrás con el ajuste", describe el documento. Y explica que este escenario añade mayor complejidad a la hora de comparar la inflación local con la del resto de los países “en un contexto en el cual, en nuestro país, en tres meses los precios suben más que en un año en Brasil, Chile o Uruguay".