Imputaron a Laudelina por la desaparición de su sobrino Loan

Los fiscales le preguntarán si tiene algún descargo que hacer. Laudelina podrá exponer, contestar preguntas o no dar ninguna declaración. Luego, la jueza determinará si es procesada o no. También se decidirá si queda detenida.

“Se lo llevó el Pomberito”: la respuesta de Laudelina Peña al hermano de Loan en medio de la búsqueda

A 22 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia trabaja en varias hipótesis, entre ellas la de la trata de personas y la que declaró Laudelina, que indica que el nene murió después de que lo atropellaran María Victoria Caillava y Carlos Pérez. José, uno de los hermanos del nene de 5 años, apuntó contra su tía y reveló que mientras buscaban al chiquito, ella le dijo que “se lo había llevado el Pombero”.

Mientras reconstruía cómo fueron los primeros días de búsqueda de Loan, José recordó: “Yo me senté a hablar con Laudelina, quería hablar con ella, no me dijo nada, me decía ‘capaz le llevó el Pomberito, o se fue solo’ nunca me dijo nada del accidente, no entiendo por qué no me dijo nada”.

De esta manera, en diálogo con Radio Dos, el hermano de Loan afirmó que su tía le dijo que al nene “se lo había llevado” el Pomberito, una figura mítica cuya leyenda circula desde hace décadas en el norte argentino e indica que cuando se enoja “se lleva a los nenes de su casa”.

A raíz de la conversación que tuvo con Laudelina, José aseguró que la mujer le mintió a su familia y a los medios cuando declaró ante el fiscal provincial y dio su versión del accidente. “Para mí Laudelina tiene una estrategia, miente y a todos nos mintió, a los medios, a nosotros. Tuvo tiempo para decirnos cosas a nosotros y se fue a Corrientes y dijo eso allá”, remarcó.