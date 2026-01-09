Habló el hombre al que le cayó un vidrio "del cielo" en la cabeza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2009586005972578671&partner=&hide_thread=false
Aunque los médicos confirmaron que su vida no corría riesgo, Pablo sigue atravesando diversos problemas de salud ya que, según contó, le dieron 30 puntos en la cabeza y un tendón del brazo se le cortó, por lo que debieron operarlo.
“Podía haber perdido el brazo o la muerte directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, manifestó.
Pablo expuso que se trató de un “milagro” y en diálogo con el medio América expresó: “Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”.
Acerca de cómo es su día a día, contó que trabaja en la parte administrativa y que ahora está con licencia: “No es nada fácil. Tengo que arreglármela con un solo brazo y hasta para cortar la comida me tiene que ayudar mi familia”.