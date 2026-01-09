Habló el hombre al que le cayó un vidrio "del cielo" en la cabeza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2009586005972578671&partner=&hide_thread=false HABLA EL HOMBRE QUE SALVÓ SU VIDA DE MILAGRO TRAS CAERLE UN VIDRIO CUANDO ESTABA SENTADO EN UN BAR



"Pude haber perdido el brazo"

"No la estoy pasando bien"#ArribaAmérica @guillermofavale pic.twitter.com/35doLLGpM7 — América TV (@AmericaTV) January 9, 2026

Aunque los médicos confirmaron que su vida no corría riesgo, Pablo sigue atravesando diversos problemas de salud ya que, según contó, le dieron 30 puntos en la cabeza y un tendón del brazo se le cortó, por lo que debieron operarlo.

“Podía haber perdido el brazo o la muerte directamente. Ahora estoy vivo para contarlo, pero si no, esto era el Cementerio de la Chacarita”, manifestó.

Pablo expuso que se trató de un “milagro” y en diálogo con el medio América expresó: “Le doy gracias a Dios que estoy vivo. Tengo complicaciones, me duele mucho la cabeza, el brazo y ahora tengo que hacer rehabilitación”.

Acerca de cómo es su día a día, contó que trabaja en la parte administrativa y que ahora está con licencia: “No es nada fácil. Tengo que arreglármela con un solo brazo y hasta para cortar la comida me tiene que ayudar mi familia”.