Buscan a familiares de un hombre internado en grave estado en el Hospital Marcial Quiroga

El hombre se encuentra actualmente internado en la Guardia Médica del nosocomio, en delicado estado de salud, lo que ha generado la urgente necesidad de ubicar a algún familiar o persona cercana que pueda asistir en su cuidado y aportar información relevante.

Según los datos disponibles, su último domicilio registrado sería en la localidad de Villa Lerga, en el departamento de Rawson.