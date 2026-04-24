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Buscan a familiares de un hombre internado en grave estado en el Hospital Marcial Quiroga

El hombre se encuentra actualmente internado en la Guardia Médica del nosocomio, en delicado estado de salud, lo que ha generado la urgente necesidad de ubicar a algún familiar.

Autoridades sanitarias solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de los familiares de Otarola Ofman Wilton, de 68 años, titular del DNI 11.927.835, quien ingresó recientemente al Hospital Marcial Quiroga sin acompañantes ni referencias de contacto.

El hombre se encuentra actualmente internado en la Guardia Médica del nosocomio, en delicado estado de salud, lo que ha generado la urgente necesidad de ubicar a algún familiar o persona cercana que pueda asistir en su cuidado y aportar información relevante.

Según los datos disponibles, su último domicilio registrado sería en la localidad de Villa Lerga, en el departamento de Rawson.

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Desde el hospital solicitan que cualquier persona que tenga información sobre sus familiares o entorno se acerque al Servicio de Trabajo Social de la institución en horario de mañana. También pueden comunicarse telefónicamente al 4324700, interno 4795.

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