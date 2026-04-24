Autoridades sanitarias solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de los familiares de Otarola Ofman Wilton, de 68 años, titular del DNI 11.927.835, quien ingresó recientemente al Hospital Marcial Quiroga sin acompañantes ni referencias de contacto.
Buscan a familiares de un hombre internado en grave estado en el Hospital Marcial Quiroga
El hombre se encuentra actualmente internado en la Guardia Médica del nosocomio, en delicado estado de salud, lo que ha generado la urgente necesidad de ubicar a algún familiar.