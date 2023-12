Gobierno confirmó a Silvestre Sívori al frente de la AFI

“La mesa hoy está completa”, contó una fuente de la Rosada para describir este segundo cónclave donde se volvieron a analizar los diferentes indicadores económicos, apenas un rato después de la conferencia que a primera hora había brindado el vocero presidencial, Manuel Adorni. Allí se había anunciado que el ministro de Economía, Luis Caputo, difundirá esta tarde en un mensaje grabado un “paquete de urgencia” para “evitar la catástrofe”. El lunes, en la foto de Gabinete, la mitad de las sillas estaban sin ocupar, luego de la reducción de ministerios de 18 a 9 que había dispuesto el primer mandatario en su primer DNU.

Empleo militante y piquetes

El vocero presidencial, Manuel Adorni habló esta mañana sobre el empleo militante para justificar la revisión de los contratos en el Estado. “Es el empleo que no queremos en el Estado; nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña. Y en eso tiene la decisión el Presidente de no ceder, en que se revalorice el empleo público y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal”, detalló.

“Los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos, en un país que tiene 45% de pobres, hay 4.5 millones que son indigentes. Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la Argentina por respeto a la gente que no come y a la que perdió condiciones de dignidad elementales”, amplió.

Sobre la advertencia que realizaron grupos piqueteros de llevar sus protestas por las medidas de ajuste a las calles, destacó que la “contrapartida” a las medidas económicas que se anuncien es “la expansión en la contención social; no se va a dejar de ayudar a quien lo necesita porque entendemos la gravedad de la situación”, pero advirtió: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.