ANMAT prohibió cerca de una veintena de suplementos dietarios y dos aceites de oliva

Así quedó plasmado en las Disposiciones 8186/2025; 8201/2025 y 8202/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.
En la primera de ellas la Anmat prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea los productos rotulados como: 'Suplemento Dietario a Base de Cúrcuma, Pimienta Negra y Tiamina (b1)' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119076, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Spirulina, Guaraná, Yerba Mate y Vitaminas' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-119096, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario de Magnesio, Calcio y Vitamina D3' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA N° 21-118975, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Citrato de Magnesio, vitamina B3 y óxido de magnesio' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120729; 'Suplemento Dietario a Base de Hierro, Spirulina, Chlorella, Lapacho, Vitamina B2, B6, B12, Ácido Fólico y Zinc' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120556, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Cartílago de Tiburón, vitamina D3' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119074, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Café Verde, L-carnitina y Vitamina B6' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119094; 'Suplemento Dietario Colágeno Hidrolizado más vitamina E' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-121060; 'Suplemento Dietario a Base de Fucus, Espirulina, Carnitina en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119734, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Ajo en Polvo más Vitamina C en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119075, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Creatina Monohidrato más vitamina B6' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119307, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Alcachofa, Carqueja, Jengibre y Vitaminas B3 y B6'en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119088, domicilio: Ciudadela N° 750, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Spirulina más vitamina B12' en Comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119095, domicilio: Buenos Aires N° 8, municipio de Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe, Industria Argentina; 'Suplemento Dietario a Base de Aceite de Pescado Refinado' en Cápsulas, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-128392; 'Suplemento Dietario a Base de Centella Asiática, Gingko Biloba y Vitamina C', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119453; 'Suplemento Dietario a Base de Ginkgo Biloba (e.s), Lecitina de Soja, Aminoácidos y Vitaminas', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-120976; 'Suplemento Dietario a Base de Valeriana, Lavanda, Pasionaria y Avena con Vitamina B1', RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119673; 'Suplemento Dietario a Base de Ortiga, Arándanos y Cromo' en comprimidos, RNE Nº 21-114776, RNPA Nº 21-119089.