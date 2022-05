Ganancias: quiénes pagarán y qué pasará con el aguinaldo

A su turno, Massa, dijo que la medida apunta a "defender el poder de compra de los salarios" y remarcó que el salario "es una remuneración, no una ganancia".

Por su parte, Daer señaló que "la recuperación del salario tiene que ser el objetivo que se mantenga para tener un circulo virtuoso que genere mayor trabajo, mayor consumo y mejor calidad de vida de los argentinos".

"Que este paso que damos nos permita a los trabajadores que, con el incremento de paritarias, no se termine tributando al Estado ese aumento de salario", remarcó el dirigente cegetista, quien participó de la reunión en la Casa de Gobierno junto a sus pares Pablo Moyano y Carlos Acuña.

En tanto, Guzmán recordó que, en el año 2019, bajo la gestión de Mauricio Macri "2,1 millones de personas tributaron el impuesto a las Ganancias" y que el año pasado se reformó el tope de Ganancias y "se logró reducir en 1,2 millones de personas, trabajadores y trabajadoras, que tributaban este impuesto".

"Este Gobierno dispone políticas para defender los intereses de los y las trabajadores", remarcó Guzmán al realizar los anuncios en las escalinatas de acceso a la Casa Rosada, donde previamente se había desarrollado una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández.

Según había trascendido, el ministro de Economía, Martín Guzmán, pensaba hacerlo en julio, luego de reformular el presupuesto en vigencia en función de las posibles nuevas metas que se acuerden con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero finalmente se decidió adelantar la medida.

En el período 2015 al 2019, aumentó en más de 1 millón la cantidad de personas en relación de dependencia o que reciben una jubilación que son retenidos por el Impuesto a las Ganancias. Fue consecuencia de las modificaciones en el impuesto promulgadas durante la administración anterior. Entre diciembre del 2015 y el mismo mes del 2019, la cantidad de trabajadores registrados (sector privado y público) se redujo de 9.371.200 a 9.269.800. Además, el salario real sufrió una caída cercana al 17% en el mismo período y algo similar sucedió con las jubilaciones.

El Poder Ejecutivo Nacional utilizará la facultad otorgada por la Ley N° 27.667 sancionada el 29 de diciembre del 2021 para aumentar el piso, utilizando a tal fin la variación en el índice de salarios RIPTE entre octubre del 2021 y marzo del 2022.

Esta Ley estableció un nuevo “piso”, a partir del cual las personas en relación de dependencia o que reciben una jubilación quedan alcanzadas por retenciones del Impuesto a las Ganancias (este piso, técnicamente, es una deducción especial). El valor del piso se estableció de forma tal que no más del 10% de los trabajadores en relación de dependencia queden alcanzados por retenciones del Impuesto a las Ganancias. Este piso, que para el año 2021 quedó establecido en una remuneración mensual de $150.000, se actualiza en enero de cada año según la evolución del índice de salarios RIPTE en el año anterior (al mes de octubre). Para el año 2022, este piso aumentó en un 51%, siendo hasta hoy $225.937.-

La aplicación de la Ley N° 27.617, permitió reducir la cantidad de personas retenidas a 944.019 durante los dos primeros meses del año 2022, primer año a partir del cual tal ley se aplica desde el inicio del año fiscal. En el caso de las personas que cobran una jubilación y pensión, la aplicación de la Ley N° 27.617 implicó que la cantidad de retenidos bajó de 392.468 en 2020 a 88.482 en los dos primeros meses del año 2022. De esta manera, la Ley permitió que cerca de 1,3 millones de personas dejaran de estar alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias.

Impuesto a las Ganancias: ¿Qué pasará con el aguinaldo?

Junto con el anuncio de elevar el mínimo no imponible de Ganancias, el Gobierno anticipó que el medio aguinaldo quedará excluido del pago del impuesto.

"La decisión del Presidente es que la semana que viene terminan de cerrar dos paritarias que faltan, ahí queda consolidado lo que se llama Ripte y, una vez que está consolidado el Ripte, sale el decreto que incluye la exclusión del aguinaldo respecto del pago de Ganancias", detalló el titular de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que el piso de Ganancias no es afectado por el cobro del medio aguinaldo ya que la Ley N° 27.617 y su reglamentación por Decreto N° 336/21 establecen taxativamente que no debe incluirse este cobro a los fines de contemplar si la remuneración supera o no el piso. Tampoco el aguinaldo es alcanzado por el Impuesto a las Ganancias en forma plena, sino que al ser un impuesto anual se adiciona una doceava parte a cada mes a fin de calcular la retención.

Cómo quedan los montos de la deducción especial

Con la suba del mínimo no imponible de Ganancias, se incrementan los montos de la deducción especial, de $225.937 a $280.792 mensuales, y de $260.850 a $324.182.

Así, no tributarán el impuesto a las Ganancias las y los trabajadores que perciban una remuneración bruta hasta los $280.792, y verán reducido su impuesto aquellos cuya remuneración bruta se encuentre entre los $280.792 y los $324.182.