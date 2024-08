Florencia Peña: "El video no va a salir, no hay ningún video"

Visiblemente afectada, la prestigiosa artista rompió en llanto y aseguró en diálogo con el periodista Andy Kusnetzoff en Urbana Play: “De repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, desde un lugar que no comprendo”, al entonces expresar que se trata de una “atroz mentira” el hecho de que vaya a salir un video que la comprometa.

“No hay ningún video mío que esté por salir, el que se compró los pochoclos, cómaselos tranquilo mirando los Juegos Olímpicos, porque no hay ni video, ni foto, no hay nada, yo fui a una reunión”, explicó al graficar que en este hecho “me meten por la ventana”. También aclaró que “yo no quiero que la gente me quiera, el que me quiere, me quiere; al que le quepo, le quepo, al que no le quepo, no le quepo”.

Con un tono de voz más elevado no dudó en afirmar: “No me rompas las pelotas, yo laburo desde los 7 años, este año cumplo 50, tengo una extensa carrera, ¿quieren mi currículum? vayan a Wikipedia”.

“Ahora vuelven a retomar un tema que tiene que ver con algo que ya pasó, no hay nada nuevo. Instalaron que va a venir un video, y chicos, no va a venir ningún video, pueden darle vuelta el teléfono a quien quieran, que no va a haber ningún video”, sentenció.

“Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, y no debería estar aclarándolo. Te juro que lo aclaro porque ya lo viví, es una bola de nieve que se instala, pero ya está, el video no va a salir pero se instaló, no hay video, mienten descaradamente”, aclaró y agregó: “Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y crean y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, pero el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada”.

Ya con la voz quebrada, aclaró: “Déjenme de joder, yo no trabajo de molestar a los demás, de hablar de la vida del otro, yo me ocupé de ser la mejor artista que puedo ser, y que me metan por la ventana en un hecho muy grave, que estamos todos los argentinos muy inquietos por esto que está pasando, nos da mucha angustia no poder ser un país con menos grieta”.

“Me tratan de poner en un lugar de la grieta. que haya gente que quiere apedrearme. ¿y para qué? cuando realmente nada de lo que se está diciendo sea cierto”, aseguró con los ojos llenos de lágrimas.

La entrevista a Florencia Peña