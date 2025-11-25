Finde largo: casi 1.7 millones de turistas gastaron $355.789 millones

Feriado largo: ¿cuánto gastaron los turistas?

El gasto promedio diario por turista fue de $91.317, un 3,7% menor en términos reales a 2024. Esta variación, según la CAME, refleja un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

El comportamiento austero de los turistas se da en un contexto de moderado poder adquisitivo y se espera que se continúe manteniendo durante la temporada de verano.

En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones el fin de semana, lo que implica un aumento del 34% real frente a los $196.233 millones gastados en 2024.

image

Balance turístico de 2025

En lo que va del año se celebraron siete fines de semana largos, en los que viajaron 11.964.940 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado de $2.722.208 millones, lo que equivale a u$s1.944 millones.

El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas con la actividad turística, destacaron desde la CAME.

Qué se espera para la temporada de verano

De cara a la temporada de verano, las reservas están entre 15 y 20% arriba del verano pasado, según comentó el vicepresidente en la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA), Aldo Elías, que se mostró confiado de que el aforo pueda ser más alto luego de que la región (Brasil, Uruguay, Chile) se haya encarecido, lo que podría mejorar la competitividad para Argentina.

"Las proyecciones que nos mostraban los números preliminares del Observatorio de la Cámara Argentina de Turismo, se consolidaron en lo que terminó siendo un gran fin de semana largo con registros de ocupación muy altos en gran parte de los destinos turísticos de la Argentina. Esto nos permite ser optimistas en vistas a lo que ocurrirá en diciembre y en la próxima temporada de verano. Seguiremos trabajando para tener más promociones y alternativas de financiamiento para que más turistas nacionales e internacionales elijan nuestro país para sus próximas vacaciones" afirmó Laura Teruel, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

Carlos Yanelli, vicepresidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), por su parte, resaltó que "noviembre fue un mes bueno en CABA tras eventos internacionales, recitales o partidos como Boca-River". "Se vio un movimiento grande de visitantes del interior y países vecinos, que generó un alivio temporario, aunque no compensa la caída estructural del año", afirmó.

"El escenario actual, por la suba del dólar después de septiembre, es más favorable para el turismo nacional. Creemos que se puede equilibrar un poco. Ahora entrando noviembre los clientes empiezan a cerrar los viajes de la temporada de verano", subrayó Pablo Aperio, titular de Travel Services.