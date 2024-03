Encontró a su hijo de 13 muerto en un freezer, la bisabuela se enteró y falleció

HABLA LA MADRE DEL CHICO FALLECIDO

“Como a la 1 de la mañana me levanto a bañar por el calor sofocante que hacía, me levanto, salgo del baño, mi mamá pensaba que el aire estaba prendido y se encuentra con que estaba mi hijo en el freezer con espuma en la boca, y lo encuentro ahí que estaba en una situación muy mala y lo llevamos automáticamente pero le agarró un paro y no pudimos hacer más nada. Era un freezer de comercio. Estaba cerrado comúnmente, no estaba funcionando, estaba ahí porque lo teníamos en el negocio pero no teníamos espacio. Creo que era una travesura porque sufría mucho del calor. Estaba siempre con los amigos, por ahí por el calor se mete al freezer y no tengo otra explicación. En el móvil policial se despide de mí abriendo sus ojitos y después entra en paro”, dijo también a Mitre 810.

En medio del dramático testimonio que brindaba a esa radio, la bisabuela del joven se descompensó en el lugar y tuvo que ser asistida por los policías y vecinos que estaban en el lugar.

Lamentablemente, la señora, que estaba postrada, murió tras sufrir un paro cardíaco por enterarse de la noticia.