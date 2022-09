El Senado aprobó una declaración de repudio al ataque a Cristina Fernández

José Mayans, por el atentado a Cristina: "Cuando termine la semana van a decir que intentó suicidarse"

Al ingresar al Congreso, el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, dialogó con la prensa y denunció que "hay todo tipo de operaciones" alrededor del ataque a la vicepresidenta. En este contexto, fue consultado por las declaraciones de la portavoz del Presidente, Gabriela Cerruti, quien afirmó que "oposición es el huevo de la serpiente".

El legislador no esquivó la pregunta y sostuvo: "Hay un juego de acciones. Han estigmatizado muy fuerte a Cristina. Hay medios que dijeron que esto fue supuestamente un atentado: cuando termine la semana van a decir que intento suicidarse".

Y amplió: "Hay medios que utilizan el extremo en estas cosas, y me parece que no es conveniente mostrar la casa de Cristina, ni la de Macri, ni mostrar donde vive Ritondo... Hay grupos que ya ven en las redes lo que hacen y lo que dicen".

La vocera del Presidente Gabriela Cerruti, por su parte, cuestionó hoy duramente a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por no haber expresado su repudio por el atentado a Cristina Kirchner.

"No vamos a hacer una cuestión de ellos o nosotros, como hizo un dirigente de la oposición. Si me parece grave que la presidenta del principal partido de la oposición -en referencia a Bullrich- todavía no se haya pronunciado y repudiado, como sí lo hicieron la enorme mayoría de los dirigentes políticos y sociales", afirmó la funcionaria.

Atentado a Cristina Kirchner: José Mayans le respondió a la oposición

El senador nacional cruzó a la oposición y aseguró que "no hay un uso político de lo que pasó" con la sesión especial de este jueves.

En este orden, Mayans indicó: "Los convocamos al parlamento porque acá pueden pronunciarse y decir lo que piensan. Wado De Pedro habló con ellos, convoco a todos. No se pueden dejar de prestar al diálogo y decir ahí lo que piensan".