El sector turístico ponderó el trabajo entre sector público y privado

Por otra parte, destacaron que la recuperación y el crecimiento de Turismo, con 55 mil puestos de trabajo generados en el último año, 2.800 empresas creadas este año y US$ 3.500 millones generados por los 4,5 millones de turistas que visitaron Argentina en 2023. "Estos grandes números muestran un movimiento fundamental par todas las economías regionales del país, y sobre todo, empleo genuino y directo para más de 675 mil trabajadores de Argentina", comunicaron desde la entidad compuesta por las cámaras de turismo que representan a empresarios y emprendedores de todo el país y las autoridades de turismo de las 24 jurisdicciones en el CFT.

El CFT preocupado por el futuro del turismo argentino

"Para que el turismo se consolide como un motor del crecimiento y la generación de empleo para los argentinos, es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público y privado", señalaron, para indicar que se vínculo virtuoso le ha dado muy bueno resultados al sector y es la condición indispensable para transformarlo definitivamente en un motor de crecimiento que sea capaz de brindar oportunidades de progreso y futuro a millones de compatriotas.

De cara a las elecciones presidenciales, desde el CFT recalcaron: "El turismo es trabajo, representa a miles de pymes, turismo crea oportunidades de para que los jóvenes se desarrollen en sus provincias, turismo es una industria que atrae los dólares tan necesarios para el desarrollo económico del país, el turismo es futuro y desarrollo para los 46 millones de argentinos".

En este sentido, realizaron un llamado a las fuerzas políticas, a los candidatos a presidente y a sus equipos de campaña, a que "cuenten con el turismo para hacer crecer el país, a que profundicen el trabajo público-privado como modelo de trabajo y a que apuesten por un sector que ha demostrado que, cuando fue apuntado con políticas públicas adecuadas, invirtió, generó empleo y crecimiento en cada rincón de nuestro territorio".

Para terminar, desde el Consejo Federal de Turismo puntualizaron: "El futuro de Argentina es con más empresas turísticas, no con menos; es con más trabajadores del turismo, no con menos; es con más federalismo, no con menos, es con más extranjeros visitante país, no con menos; es con más argentinos recorriendo destino, no con menos; el futuro de Argentina es con más y mejor turismo en todos los destinos de nuestra patria."