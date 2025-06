El salario registrado cayó en abril respecto a la inflación

En abril de 2025, el índice de salarios registrados acumuló una suba de 10,2% respecto de diciembre del año pasado. De esta manera, en lo que va del año acumula una caída de 1,26%.

Salarios registrados: los públicos se hundieron más de 15% en el gobierno de Javier Milei

Entre los trabajadores más afectados durante el gobierno de Javier Milei se destacó la caída del salario real de los empleados públicos que se hundió un 15,5%, según precisó el economista Pablo Ferrari. En tanto, los privados cayeron en menor medida, apenas un 1,8%.

"La caída del salario real puesta en perspectiva es mucho más importante. Contra fines de 2016 el sector privado registrado perdió un 18,6% y el sector público un 34%", enfatizó Luis Campos, investigador del instituto de estudios y formación de la CTA - Autónoma.

Para mayo, Pablo Ferrari espera que el índice de salarios vuelva a caer. El argumento fue que "el Gobierno definió que las paritarias estén por debajo de la inflación y si no las homologa, no genera un crecimiento real al salario".

"No solo se baja el salario permitiendo que los precios aumenten por encima, si no que el gobierno no homologa paritarias que se acerquen o superen a la inflación", señaló.

Por su parte, Nadin Argañaraz de IARAF hizo hincapié en la baja de la tasa de inflación, que podría redundar en un crecimiento del salario. "La baja de la tasa de inflación es una condición necesaria para que los salarios reales puedan iniciar un camino de crecimiento real. De mantenerse durante el resto del año, los valores reales de abril, el salario real privado formal del año puede terminar un 5% arriba de 2024 y el público un 3,5%", destacó el especialista, aunque así y todo los públicos continuarían por debajo de noviembre 2023. Por eso, añade que "el mayor desafío pasa para el año 2026".