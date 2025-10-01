El riesgo país supera los 1200 puntos: qué pasa con el dólar y las acciones argentinas

En el segmento mayorista, el dólar comercial opera a $1424. El dólar blue, en tanto, opera a $1475.

Mientras, los financieros se negocian arriba de los $1500. El dólar MEP opera a $1518,52 y el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1568,79.

Cómo impacta el cierre del gobierno en Estados Unidos en los mercados

En el inicio de octubre y en medio de la parálisis presupuestaria en Estados Unidos, la bolsa de Nueva York revierte las caídas anotadas al inicio de la rueda.

Los índices de Wall Street operan en verde. El Dow Jones suma 0,20%, Nasdaq sube 0,11% y S&P500 rebota 0,51%.

En Asia, el principal índice de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng no opera por el día nacional chino, que marca el comienzo de un período de vacaciones en el gigante asiático.

Se trata del primer “shutdown” desde 2018-2019, cuando el bloqueo más prolongado de la historia se extendió por 35 días. Ahora, múltiples departamentos y servicios federales suspendieron sus actividades, con un impacto estimado de 400 millones de dólares en ingresos perdidos por semana, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Los empleados federales estarán en situación de desempleo parcial hasta que se apruebe un nuevo paquete de financiamiento. Aunque áreas vitales como el ejército, la Seguridad Social, los cupones de alimentos y el correo seguirán funcionando, la mayoría de los programas se verán interrumpidos.