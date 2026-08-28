La reunión del Consejo del Salario fracasó y el Gobierno definirá el monto

FUENTE: A24
Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios.
La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.
Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del gobierno nacional.
De la reunión que se realizó por zoom participaron:
Sector Empleador:
UIA
Juan José Etala
José Luis Zapata
Horacio Martínez
CAC
Ricardo Diab
Juan Massi
Sector Trabajador
CGT
Jorge Solá
Cristian Jerónimo
Octavio Argüello
Luna Villar
CTA
Claudio Mani
Hugo Yasky
Hugo Ernesto Godoy
Ricardo Peidro
Asesores técnicos
UIA
Laura Giménez
Mariela Suárez
ADEBA
Andrés Valls
Bolsa de Comercio
Eduardo Viñales
Martín Dilullo
CTA (trabajadores)
Cecilia Garriga
CTA (autónoma)
Daniel Jorajuría