La ocupación hotelera en San Juan alcanzó el 78% durante el fin de semana

Boggian explicó que el turismo deportivo y el turismo de reuniones representan dos segmentos fundamentales para el movimiento hotelero, debido a que generan un efecto multiplicador en diferentes actividades económicas.

En ese sentido, señaló que los meses de mayor actividad para el sector se extienden de junio a noviembre, período en el que se concentra buena parte del turismo vinculado a competencias deportivas, congresos y encuentros empresariales.

«Son estos meses los más fuertes, porque trabajamos principalmente con turismo deportivo y reuniones. Los mejores meses son de junio a noviembre», explicó.

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