El Papa pasó una "noche tranquila" y una "recuperación normal"

"El Papa -añade-, "realizó fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su dieta habitual, desayunando y almorzando!. Su recuperación, por lo tanto, transcurre "según lo previsto".

Ya a primeras horas de la mañana, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció a través de Telegram que el sumo pontífice, de 71 años, había pasado una "noche tranquila".

En una operación de 90 minutos, sin complicaciones y concluida con éxito, a León XIV se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Un examen histológico de urgencia confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Un telegrama de la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciaba que la cirugía del Papa había concluido satisfactoriamente, en el tiempo previsto, y que el pontífice había regresado a su habitación en la décima planta del Policlínico, en la planta contigua del apartamento papal —donde el Papa Francisco estuvo hospitalizado hace un año y medio—, actualmente en obras.

En el boletín médico publicado ayer por la tarde, el Dr. Carbone y el Profesor Margaritora anunciaron que "el Santo Padre fue sometido a una cirugía torácica según lo programado. Para realizar una intervención radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. El examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias".

León XIV "permaneció en el quirófano durante aproximadamente tres horas; la operación duró aproximadamente 90 minutos. La intervención fue exitosa y no hubo complicaciones". Posteriormente, "despertó con normalidad y regresó a su habitación en el décimo piso tras un breve periodo de observación".

En cuanto a su estancia hospitalaria, por ahora, la duración anunciada es de "aproximadamente una semana".

El Papa está acompañado por quienes ya lo asisten diariamente en el apartamento papal. Al despertar, se mostró inmediatamente alerta y orientado, y, como declaró a la prensa el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, "al regresar a la habitación pidió la cena". "El Papa está de buen ánimo", añadió Bruni.