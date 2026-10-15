El papa León XIV pasó una buena noche y se levantó

“El Papa ha transcurrido bien la noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado”, señaló el escrito publicado en el canal de Telegram de la citada Sala de Prensa a través del cual se difundió el estado de salud del Pontífice que se encuentra internado en el Policlínico Gemelli tras ser operado el pasado martes cuando se le realizó la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar.

En tanto, según un comunicado del miércoles de los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora, el papa León XIV “se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica” y señalaron que “los resultados confirman una evolución posoperatoria normal, los valores se encuentran dentro de los parámetros normales”.