El papa León XIV pasó “bien la noche”, según informó la Sala de Prensa de la Santa Sede en un comunicado que difundió este jueves en el cual además indicó que el Pontífice se levantó y desayunó.
El papa León XIV pasó una buena noche y se levantó
Según un comunicado del miércoles de los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora, el papa León XIV “se realizó los análisis de sangre y radiografía previstos, después de la intervención quirúrgica” y señalaron que “los resultados confirman una evolución posoperatoria normal,