El Gobierno nacional le descontará el día a quienes se sumen al paro

El portavoz del Presidente aclaró que se les descontará el día de trabajo a quienes participen de la movilización impulsada por la CGT y no a los trabajadores que no puedan ir a trabajar por la falta de transporte.

“Se les descontará a aquellos que vayan a la marcha, no a quienes no puedan venir a trabajar porque no funciona el transporte. Todos vamos a tener dificultades para ir a trabajar y el que no va a trabajar no cobra”, señaló Adorni.