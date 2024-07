El Gobierno envió las invitaciones para el Pacto de Mayo

Según pudo saber un medio nacional, confirmaron asistencia la mayoría de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio, los que pertenecen a fuerzas políticas provinciales y cuatro peronistas aliados a Milei. Los referentes de Unión por la Patria todavía no fueron de la partida del primer envío, pero de manera anticipada comenzaron a avisar que no participarán.

“No es un acuerdo, es una imposición de diez títulos que hay que ir a firmar sin conversarlo previamente. No se puede acordar algo que no se sabe qué es, porque están los diez puntos, pero no se sabe el contenido de esos diez puntos”, dijo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, al finalizar un encuentro con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para el traspaso de obras públicas a la provincia.