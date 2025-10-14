El dólar blue subió este martes: a cuánto cerró en San Juan

Trump dijo en esta jornada que si el oficialismo pierde las elecciones, EEUU no será "generoso con Argentina". Las primeras conclusiones parecen indicar que el republicano confundió comicios legislativos con presidenciales.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360.

Valor del MEP

El dólar MEP opera a $1.441,87 y la brecha con el dólar oficial está en el 6%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,52 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 8,9%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.