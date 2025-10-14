El dólar blue subió por primera vez en tres jornadas, en línea con el rebote del tipo de cambio oficial y de los financieros. Sucedió en medio de las declaraciones que realizó el presidente de los EEUU, Donald Trump, tras las reuniones con Javier Milei, que no lograron calmar las expectativas en los mercados debido a la falta de anuncios concretos y a la condicionalidad del resultado electoral.
El dólar blue subió este martes: a cuánto cerró en San Juan
