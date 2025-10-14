"
El dólar blue subió este martes: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue subió por primera vez en tres jornadas, en línea con el rebote del tipo de cambio oficial y de los financieros.

El dólar blue subió por primera vez en tres jornadas, en línea con el rebote del tipo de cambio oficial y de los financieros. Sucedió en medio de las declaraciones que realizó el presidente de los EEUU, Donald Trump, tras las reuniones con Javier Milei, que no lograron calmar las expectativas en los mercados debido a la falta de anuncios concretos y a la condicionalidad del resultado electoral.

En San Juan, el dólar blue subió $10 respecto a la jornada previa y se negoció a $1.460 para la venta y a $1.360 para la compra. Mientras que en CABA, el informal cerró este martes a $1.400 para la compra y a $1.420 para la venta. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 4,4%.

Asimismo, el blue se alejó del MEP y del CCL, ya que el incremento de estos fue mayor: el "bolsa" avanzó $45, mientras que el "cable" lo hizo en $35.

Trump dijo en esta jornada que si el oficialismo pierde las elecciones, EEUU no será "generoso con Argentina". Las primeras conclusiones parecen indicar que el republicano confundió comicios legislativos con presidenciales.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $11 a $1.360.

Valor del MEP

El dólar MEP opera a $1.441,87 y la brecha con el dólar oficial está en el 6%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.480,52 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 8,9%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.800,50.

