El dólar blue subió $3 y alcanzó los $205

Dentro de la City porteña adjudican la suba del dólar blue de hoy a los elevados niveles de incertidumbre económica que atraviesa la Argentina en general y no a un hecho puntual. "Hay mucha incertidumbre y por lo general, cuando caen los mercados y las criptomonedas, el blue sube", explican.

Distinto era el escenario para las cotizaciones financieras. Tanto el dólar MEP como el contado con liquidación (CCL) ceden este miércoles. El dólar Bolsa a través del bono GD30 cae 1% a $ 205,77, mientras que el CCL vía bonos retrocede 0,9% hasta los $ 207,16.

Las cotizaciones financieras siguen corrigiendo así la escalada que habían mostrado a fines de abril y principios del corriente mes, semanas en las que volvieron a ubicarse por encima de los $ 210.

En el caso de las cotizaciones oficiales, el dólar minorista suma 25 centavos para llegar a $ 122,25 en las pantallas del Banco Nación, y se ubica en $ 122,50 en el promedio de entidades relevado por el Banco Central (BCRA). Con este nuevo incremento, el dólar solidario alcanza los $ 201,71.

El dólar mayorista, en tanto, muestra un incremento de 16 centavos y llega a niveles de $ 117,09 por unidad. De esta manera, la entidad que preside Miguel Pesce parece haber vuelto a acelerar el ritmo de devaluación para el tipo de cambio: en las últimas ruedas, marcó un informe de PPI, el crawling peg volvió a correr a una TNA diaria superior al 50%, volviendo a los niveles del 21 de abril.

¿HACIA UNA NUEVA SUBA DE TASAS?

La reciente aceleración del ritmo de crawling peg está alterando las expectativas del mercado en lo que respecta a la decisión de tasas. Hasta la semana pasada, los analistas dudaban de que la autoridad monetaria fuera a convalidar el quinto incremento de la tasa de política monetaria del año. Pero ahora, la posibilidad de que el BCRA se tome un respiro comenzó a diluirse.

"El crawling peg venía desacelerándose desde una media de 5 días de 50,4% de TNA el 18/04 y 48,6% el 29/04 hasta un mínimo de 43,7% el 05/05. No obstante, desde entonces, el ritmo de devaluaciones diarias del BCRA comenzó a despertarse lentamente, avanzando hasta 46,5% en la rueda de ayer. En particular, en el último día, el dólar oficial subió $ 0,16 o lo que equivale a una TNA de 50%, siendo la máxima desde el 28/04", marcaron, por lo pronto, en PPI.

EL BCRA VENDIÓ RESERVAS

Otro de los datos salientes de la jornada tiene que ver con el hecho de que el Banco Central (BCRA) vendió reservas por primera vez en el mes e interrumpió así una racha positiva de nueve ruedas en el mercado de cambios.

Tras haber acumulado compras netas por unos u$s 630 millones durante las primeras seis ruedas de mayo, y de sumar ayer apenas u$s 5 millones, la autoridad monetaria vendió este miércoles unos u$s 20 millones y recortó a u$s 615 el saldo positivo acumulado del quinto mes del año.

Si bien la autoridad monetaria había acelerado el ritmo de compras en mayo respecto de los niveles previos, estos últimos dos resultados encienden una luz de alarma teniendo en cuenta la meta de acumulación de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Un reciente informe de Eco Go puso la lupa precisamente en la dinámica de reservas. Y si bien destacó que el BCRA aceleró el ritmo de compras en la primera semana de mayo y logró quedarse con aproximadamente el 50% de la liquidación del agro -frente a tan solo un 8% en abril-, el cumplimiento de la meta del segundo trimestre luce complicada.

"Las reservas internacionales netas se ubican ahora en u$s 5500, pero las reservas internacionales netas consistentes con la meta del FMI se sostienen en u$s 3650 millones. Así, restan todavía comprar u$s 2775 millones para alcanzar el objetivo de fines de junio (equivalentes a la compra de u$s 72 millones diarios)", indicaron desde Eco Go en un informe fechado el viernes pasado.

Ante ese panorama, alertaron que el objetivo de reservas luce "difícil de cumplir" ya que "el Gobierno prefiere sostener los niveles de actividad y en promedio las compras post acuerdo en el MULC son de solo u$s 18 millones diarios".

"Se nublan las perspectivas para un BCRA que si bien arrancó mayo con una buena cosecha en el MULC, viene de un primer cuatrimestre complejo que después de lo que fue el pobre abril, complica el cumplimiento de la segunda meta de reservas y con ello la del año", advirtieron.

Desde la entidad que preside Miguel Pesce, en tanto, adjudicaron el resultado de este miércoles a que las importaciones "vienen en un promedio de 20% arriba de mayo del año pasado". Aun así, aseguran que "hay confianza" para cumplir la meta de reservas del segundo trimestre.