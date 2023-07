El dólar blue se mantuvo estable: cerró a $520

El Central registró este martes un saldo negativo de aproximadamente u$s 54 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios. La cifra está compuesta por u$s 40 millones que vendió de sus recursos en dólares y 95 millones en yuanes, equivalentes a más de u$s 13 millones.

Los exportadores, por su parte, retomaron el ritmo habitual de liquidaciones en el mercado cambiario a través del esquema del tipo de cambio diferencial para el sector de las economías regionales. Ingresaron u$s 16 millones, monto cercano al habitual de las últimas semanas.

La autoridad monetaria continuó así con la tendencia vendedora de divisas en el mercado oficial de cambios. En lo que va del mes, acumula una pérdida de aproximadamente u$s 854 millones. En el año, las ventas netas de divisas se ubican alrededor de los u$s 3630 millones.