El dólar blue se desplomó y cerró la semana por debajo de $300

CAEN EL BLUE, MEP Y CCL

Con este desplome de $ 18 en el dólar blue, la cotización desciende este viernes a $ 291 para la compra y $ 296 para la venta. De esta manera, recorta la brecha al 127% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y a 116% en relación al promedio del minorista.

DÓLAR OFICIAL

En cuanto al tipo de cambio oficial, el minorista se mantuvo sin cambios en $ 137,25 en Banco Nación y $ 137,92 en el promedio de las entidades financieras. El mayorista, en tanto, marcó un incremento de sólo 15 centavos para ubicarse en 131,27 pesos, con lo cual redujo el ritmo de devaluación diaria.

Por otro lado, el Banco Central tuvo que vender unos u$s 140 millones en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que la demanda para la importación de energía significó cerca de u$s 200 millones. Así, la entidad cerró el mes con una pérdida de u$s 1275 millones de sus reservas.