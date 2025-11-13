El dólar blue permanece estable: a cuánto cerró en San Juan

El dólar minorista bajó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.382,14 para la compra y a $1.433,50 para la venta.

Valor del CCL

El dólar CCL opera en $1.481,64 y la brecha con el dólar oficial es de 5,4%.

Valor del dólar MEP

El dólar MEP cotiza a $1.457,17 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.