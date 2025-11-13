"
San Juan 8
El dólar blue permanece estable: a cuánto cerró en San Juan

El dólar blue cerró estable este jueves respecto a la jornada previa, tanto en CABA como en San Juan.

El dólar blue se mantuvo estable este jueves respecto a la jornada previa. En San Juan, cerró a $1.480 para la venta y a $1.370 para la compra.

En tanto que en CABA, el dólar paralelo cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city.

A cuánto cotizó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cayó a $1.406.

El dólar minorista bajó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cedió a $1.382,14 para la compra y a $1.433,50 para la venta.

Valor del CCL

El dólar CCL opera en $1.481,64 y la brecha con el dólar oficial es de 5,4%.

Valor del dólar MEP

El dólar MEP cotiza a $1.457,17 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

