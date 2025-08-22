"
El dólar blue cerró la semana como el más caro del mercado

En tanto que el dólar blue cerró estable este viernes en San Juan.

El tipo de cambio paralelo cerró la semana como el más caro del mercado tras una suba de $25 (1,9%) desde el pasado lunes, luego de arrastrar dos semanas a la baja.

En tanto que en San Juan, el dólar informal terminó estable la semana y se negoció a $1.380 para la venta y a $1.290 para la compra.

El dólar minorista escaló a $1.337,23 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.335 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.321, $6 por encima del cierre previo.

Valor del MEP

El dólar MEP cerró a $1.329,08 y el spread con el oficial se ubicó en 0,5%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.333,81 y la brecha se posicionó en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.

