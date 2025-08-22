El dólar blue cerró la semana como el más caro del mercado

El dólar minorista escaló a $1.337,23 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.335 para la venta.

A cuánto cerró el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.321, $6 por encima del cierre previo.

Valor del MEP

El dólar MEP cerró a $1.329,08 y el spread con el oficial se ubicó en 0,5%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.333,81 y la brecha se posicionó en 0,7%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.