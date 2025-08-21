El dólar blue cerró estable: a cuánto se negoció en San Juan

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $14 a $1.315 y acumula una suba de $22,5 en las últimas dos ruedas. A su vez, el dólar minorista subió $1.325,53 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En el segmento de contado se operó un volumen total de más de u$s367,7.

En tanto, en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.325. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,5.

Entre los paralelos, el dólar MEP avanzó 0,9% a $1.321,87, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 1,0% a $1.324,36. El dólar blue, en tanto, cerró $1.340, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan con mayoría de subas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.333, y que en diciembre llegará hasta los $1.532. El volumen operado en futuros totalizó los u$s1.383 millones.