"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > dólar

El dólar blue anotó su mayor suba semanal de octubre

En tanto que en San Juan, el dólar blue cayó $10 este viernes, el último día hábil antes de las elecciones legislativas del próximo domingo.

El dólar blue anotó su mayor suba semanal de octubre, justo en la previa de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. Sucedió en sintonía con aumentos en el resto de las cotizaciones, lo cual refleja que la demanda de cobertura en moneda "dura" no cesó pese a la intervención tanto del Gobierno local como desde EEUU para contener las presiones.

Este viernes el informal cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta. De este modo, los precios no variaron respecto de la jornada previa.

Sin embargo, en el acumulado semanal se verificó un alza de $40 (+2,7%), la mayor desde la semana que terminó el 19 de septiembre. En lo que va del mes, el blue trepó $80 (+5,5%).

Te puede interesar...

En este marco, la brecha con el tipo de cambio oficial culminó esta rueda en el 2,2%, una cifra algo menor a la del jueves.

En tanto que en San Juan, el dólar blue tuvo una caída de $10 este viernes respecto a la jornada previa y se negoció a $1.560 para la venta y a $1.460 para la compra.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, unos $13 por encima del cierre del jueves. De este modo, en la última rueda previa a las elecciones quedó a solo 50 centavos del techo de la banda.

Valor del MEP

El dólar MEP cotiza a $1.549,46 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 3,9%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.569,73 y la brecha con el dólar oficial es del 5,2%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

Temas

Te puede interesar