El dólar blue anotó su mayor suba semanal de octubre, justo en la previa de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. Sucedió en sintonía con aumentos en el resto de las cotizaciones, lo cual refleja que la demanda de cobertura en moneda "dura" no cesó pese a la intervención tanto del Gobierno local como desde EEUU para contener las presiones.
En tanto que en San Juan, el dólar blue cayó $10 este viernes, el último día hábil antes de las elecciones legislativas del próximo domingo.