El dólar blue anotó su mayor suba semanal de octubre

En este marco, la brecha con el tipo de cambio oficial culminó esta rueda en el 2,2%, una cifra algo menor a la del jueves.

En tanto que en San Juan, el dólar blue tuvo una caída de $10 este viernes respecto a la jornada previa y se negoció a $1.560 para la venta y a $1.460 para la compra.

A cuánto operó el dólar oficial

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, unos $13 por encima del cierre del jueves. De este modo, en la última rueda previa a las elecciones quedó a solo 50 centavos del techo de la banda.

Valor del MEP

El dólar MEP cotiza a $1.549,46 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 3,9%.

Valor del dólar CCL

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.569,73 y la brecha con el dólar oficial es del 5,2%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.