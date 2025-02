El creador de Libra le pidió al Gobierno un plan para devolver el dinero

Davis dijo en una entrevista al youtuber Coffeezilla: “Hay gente atrás de mi familia, esto afecta a un Presidente, no me quiero beneficiar de algo que me puede matar o a mi familia, que venga cárteles de la Argentina o de otro lado. No quiero tener nada que ver ni hacer plata de esto”.

El empresario explicó: “Esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial“.

En medio del revuelo por la promoción de Milei a Libra, el CEO de Kelsier anunció que no usará los fondos de la criptomoneda, unos 110 millones de dólares de liquidez, para su beneficio personal, y que analiza una solución para recuperar la confianza.

El empresario advirtió: “Esto es un incidente internacional, no es una estafa random. Este es un plan que salió muy mal, a un nivel presidencial. Les di al equipo de Milei una ventana de 48 horas para que me den un plan serio de qué hacer, no algo a seis meses".

Davis dijo: “La doy en custodia, no quiero saber nada con esto. Ahora mi reputación está destrozada, estoy en la mira de un gobierno o de más, y la única ventaja que tengo son estos millones. Estoy tomando decisiones por el Gobierno argentino, que se lavó las manos. Si quieren que la devuelva, lo hago”.

El CEO de Kelsier aclaró: “Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. [...] Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”.