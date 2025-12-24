El apoyo de gobernadores peronistas, clave para aprobar el Presupuesto 2026

A esta estrategia, que marca diferencias con la conducción del interbloque de Unión por la Patria (UxP), encabezado por José Mayans, podrían sumarse los senadores del Frente Cívico de Santiago del Estero: Gerardo Zamora y Elia Moreno. Si bien esa bancada aún no fijó una posición formal, sus diputados ya rechazaron el Presupuesto tanto en general como en particular.

“Para las provincias es indispensable que el Gobierno nacional tenga un presupuesto”, explicó uno de los senadores que acompañará la iniciativa. Con estos votos diferenciados, el bloque de Unión por la Patria —que cuenta con 28 senadores— podría quedar reducido a 21 en la votación, si se confirma el acompañamiento parcial de Convicción Federal y del Frente Cívico.

Rechazo a la derogación de artículos de la ley de Educación Nacional

Más allá de las diferencias internas, todo el peronismo en el Senado coincide en un punto: el rechazo al artículo 30 del Presupuesto. Ese apartado elimina de la Ley de Educación Nacional la meta de destinar el 6% del PBI a inversión educativa, recorta fondos para la educación técnica y avanza sobre partidas clave del sistema científico.

Además, el artículo deroga tres disposiciones de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establecían un incremento progresivo del presupuesto hasta alcanzar en 2032 el 1% del PBI para el sector. También deja sin efecto el artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba el financiamiento del FONETP con un piso del 0,2% de los Ingresos Corrientes del Presupuesto Nacional.

En el mismo sentido, el proyecto elimina el inciso primero del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que fijaba un financiamiento equivalente al 0,35% de los Ingresos Corrientes. Todas estas derogaciones entrarían en vigencia a partir del ejercicio fiscal 2026.

Desde el inicio del debate, los senadores de Unión por la Patria ratificaron su rechazo al Presupuesto, en línea con la postura adoptada por el bloque de Diputados que conduce Germán Martínez.

Jorge Capitanich reclamó la inclusión de obras públicas para las provincias y, en particular, para Chaco. También pidió partidas para la emergencia eléctrica y tarifaria: “Estamos en verano, aumenta el consumo y las tarifas vuelven a ser impagables. Se necesita un subsidio significativo para los usuarios residenciales”, advirtió.

Capitanich sumó además el reclamo por la compensación del déficit previsional de 14 provincias: “Vamos a luchar para que se asignen los fondos federales que corresponden y que el Gobierno trata de manera discriminatoria”, sostuvo.

Eduardo Wado de Pedro, senador UxP, cuestionó los recortes en Educación. Foto: GABRIEL CANO/ Comunicación Senado.

En la misma línea se expresó Eduardo “Wado” de Pedro, quien aseguró que desde la asunción de Milei “la inversión en escuelas técnicas cayó casi un 93%”. “Estos recortes hipotecan el futuro de los jóvenes y ponen en riesgo una política de Estado clave para el trabajo y la producción”, afirmó.

También cuestionó el proyecto la senadora cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas. Señaló que los recursos previstos no alcanzan para saldar la deuda del Estado nacional con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. “A Córdoba le deben cerca de $690.000 millones y el Presupuesto destina apenas $122.762 millones para las 13 provincias”, detalló.

Vigo agregó que el texto mantiene paralizadas las obras públicas, no contempla el financiamiento de la educación universitaria ni de la salud, y recorta en términos reales las partidas destinadas a discapacidad. “El aumento para la ANDIS es de apenas 2% respecto de 2025, muy por debajo de la inflación proyectada. El impacto lo sienten los sectores más vulnerables”, concluyó.