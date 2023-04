Detuvieron al humorista Cacho Garay tras ser denunciado

Cacho Garay rompió su silencio en su cuenta oficial de Facebook. Allí afirmó su inocencia y agradeció a sus seguidores por su apoyo: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

Además, incluyó una cita atribuida al artista español Salvador Dalí en la imagen que acompaña su publicación: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.

La fiscalía cordobesa fue la que pidió colaboración a la Policía de Mendoza tras la denuncia. Por eso realizó el allanamiento en una casa de la calle 20 de septiembre de Luján de Cuyo. Se estima que, en un par de días, Garay será trasladado a Córdoba.