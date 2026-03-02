El presidente Javier Milei protagonizó un fuerte cruce con legisladores de izquierda durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. En medio de interrupciones desde las bancas opositoras, el mandatario lanzó críticas directas contra referentes del Frente de Izquierda y utilizó expresiones descalificatorias.
De "Chilindrina troska" a "gatito mimoso de Trump": las chicanas entre Milei y Bregman
La diputada del Frente de Izquierda llevó un cartel un referencia a la alianza del Gobierno con los Estados Unidos.