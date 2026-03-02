De "Chilindrina troska" a "gatito mimoso de Trump": las chicanas entre Milei y Bregman

En un tramo de su exposición, Milei se dirigió a Nicolás del Caño y cuestionó la representatividad electoral del espacio. “Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grave, porque no son más que el 5%”, afirmó desde el estrado.

Acto seguido, el Presidente apuntó contra Myriam Bregman, a quien llamó “Chilindrina troska”, en referencia al personaje televisivo y al trotskismo. “¿Qué te pasa, chilindrina troska? No la llego a escuchar. Seguí llorando, chilindrina, dale”, lanzó mientras desde las bancas opositoras se oían protestas.