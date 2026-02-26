Oficializaron el pago de un bono de $70.000 en marzo para jubilados y pensionados

La medida fue formalizada este jueves por el decreto 109, publicado en el Boletín Oficial.
La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.
Aumento y bono ANSES: cómo quedarán los haberes de los jubilados en marzo
Con el aumento de 2,88% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarán los siguientes montos:
- Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán $439.600,88.
- Titulares de pensiones no contributivas (PNC) percibirán $328.649,34.
- Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirán $365.680,70.
Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en marzo
De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:
- La jubilación mínima: $369.600,88;
- La jubilación máxima: $2.487.063,95;
- La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $295.680,70;
- Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34;
- La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.
Jubilados y pensionados de ANSES: el cronograma de pagos con aumento
- Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 9 al 20 de marzo, según la terminación del documento.
- Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 30 de marzo, según la finalización del documento.
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 20 de marzo, según la terminación del documento.