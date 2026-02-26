Oficializaron el pago de un bono de $70.000 en marzo para jubilados y pensionados

La medida fue formalizada este jueves por el decreto 109, publicado en el Boletín Oficial.

La ayuda económica también se otorgará a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

Aumento y bono ANSES: cómo quedarán los haberes de los jubilados en marzo

Con el aumento de 2,88% y el bono de $70.000, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES cobrarán los siguientes montos:

Jubilaciones y pensiones mínimas cobrarán $439.600,88 .

cobrarán . Titulares de pensiones no contributivas (PNC) percibirán $328.649,34.

(PNC) percibirán Titulares de la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) recibirán $365.680,70.

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en marzo de la siguiente manera:

La jubilación mínima : $369.600,88 ;

: ; La jubilación máxima : $2.487.063,95 ;

: ; La Pensión Universal de Adultos Mayores ( PUAM ): $295.680,70 ;

): ; Las Pensiones no Contributivas (PNC): $258.649,34 ;

; La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $169.075,53.

