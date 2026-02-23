ANSES: el bono confirmado que acompaña a los estudiantes

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad y se incluyen escuelas especiales, talleres protegidos y centros de rehabilitación reconocidos por ANSES.

El trámite de solicitud se realiza a través de Mi ANSES. El procedimiento incluye ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección Hijos, seleccionar la opción Presentar certificado escolar, generar el formulario correspondiente, hacerlo firmar por la institución educativa y cargarlo nuevamente en la plataforma.

Cuánto aumenta y cómo queda la AUH

Los beneficiarios de la AUH recibirán en el segundo mes del año un incremento de 2,85%.

De esta manera, el monto bruto se eleva a unos $129.000. Sin embargo, como es habitual, la ANSES retiene el 20% hasta presentar la Libreta AUH a fin de año. Por ello, en febrero, se recibirá en mano unos $103.000 por hijo. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a unos $417.000, recibiendo en mano unos $333.000.

En la zona austral, donde rige un adicional por zona desfavorable, la AUH pasará a $166.000, con un pago directo de $133.000. Para hijos con discapacidad, el monto subirá a $542.000, con un pago directo de $433.000.

Por otro lado, el Complemento Leche del Plan 1000 Días también se ajustará por movilidad y subirá de $47.340 a $48.691. Este beneficio se otorga de forma automática a titulares de AUH con hijos menores de 3 años.

Finalmente, la Tarjeta Alimentar que se entrega a beneficiarios de la AUH para garantizar el acceso a alimentos básicos, no se actualiza por inflación. Y a la vez no se anunciaron aumentos, por lo que mantiene los valores del mes pasado: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para familias con dos hijos y $108.062 para familias con tres o más hijos.

Calendario de cobro de la AUH