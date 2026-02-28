Este sábado, seis planetas se ubican en la misma franja visible

Cuatro de estos planetas tendrán suficiente brillo para distinguirse a simple vista: Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio. Los otros dos, Urano y Neptuno, requerirán binoculares o telescopios debido a su bajo brillo.

La cita, confirmada por la NASA y observatorios de referencia internacional, presenta una oportunidad pedagógica y visual poco común tanto para el público general como para quienes cuentan con experiencia en la observación astronómica.

El fenómeno podrá apreciarse en ambos hemisferios, siendo visible en la franja occidental del cielo poco después de la puesta del Sol, alrededor de las 20.30 hora argentina (00.30 GMT).

De acuerdo con fuentes del Planetario Galileo Galilei de la Ciudad de Buenos Aires, “los astros errantes se encontrarán sobre el horizonte entre las 17 y las 21 hs.

Al principio la luz de día impedirá ver los planetas. Y pasadas las 21 algunos planetas ya no estarán visibles en el horizonte. Desde el Oeste hacia el Este desfilarán serpenteantes: Saturno, Mercurio, Neptuno, Venus, Urano y Júpiter”.

Un fenómeno visual, no una alineación geométrica perfecta

La eclíptica es el plano sobre el cual orbitan los planetas y permite estas agrupaciones visuales desde la Tierra.

A pesar de la denominación popular, el evento no implica una alineación geométrica perfecta en el espacio. Los planetas orbitan en torno al Sol sobre el plano de la eclíptica, y en determinadas fechas, desde la perspectiva terrestre, pueden parecer agrupados en una misma región del cielo.

El “desfile planetario” es en realidad una coincidencia visual, como aclara el equipo del Planetario: “Los planetas, en cualquier momento del año, siempre se encuentran -aparentemente- cerca de una línea imaginaria llamada ‘eclíptica’. La eclíptica es el camino aparente que recorre el Sol a lo largo del año. Si bien cada tanto los planetas cruzan la eclíptica nunca lo hacen todos en el mismo momento. De por sí, al estar cerca de la eclíptica, jamás podrían ordenarse en una línea recta, ya que la eclíptica sobre el horizonte es un arco. Y si a eso le sumamos que no se encuentran sobre la eclíptica, ni siquiera pueden formarse en una línea curva”.

La coincidencia de tantos planetas brillantes en la misma franja celeste resulta inusual y motiva la atención de astrónomos profesionales y aficionados. Según la NASA, este tipo de desfile planetario no ocurre con frecuencia y su observación resulta mucho más accesible cuando la ventana de visibilidad coincide con las primeras horas de la noche, como ocurrirá en 2026.

Cómo observar el desfile y las claves para aprovechar el evento

Júpiter será el último planeta en desaparecer bajo el horizonte, cerrando el desfile celeste de la noche. (Unsplash)

La secuencia y dificultad para observar cada planeta variarán a lo largo de la noche. Venus sobresaldrá como el objeto más brillante después de la Luna, con una magnitud cercana a −3,9, y servirá como referencia visual para ubicar a otros planetas cercanos. Júpiter también destacará por su luminosidad intensa, mientras que Saturno se distinguirá por su luz amarillenta y estable. Mercurio, en cambio, presentará el mayor desafío debido a su proximidad al horizonte y su rápida puesta.

Los planetas que necesitan de binoculares o telescopios para ser vistos, Urano y Neptuno, completarán el conjunto desde posiciones más discretas. Urano, situado en la constelación de Tauro, podrá localizarse cerca del cúmulo de las Pléyades. En condiciones ideales, podría verse sin ayuda óptica, aunque los binoculares facilitarán su identificación. Neptuno, por su parte, aparecerá a una distancia angular pequeña de Saturno, lo que permitirá su localización con telescopio o binoculares potentes.

La dinámica del evento hará que Mercurio y Venus se oculten primero, seguidos por Saturno y Neptuno. Urano permanecerá más tiempo en el cielo y Júpiter será el último en desaparecer bajo el horizonte.

“El problema es que a las 20 hs, justo antes de que Saturno se esconda, aún habrá una claridad que no permitirá verlo, como así tampoco a Mercurio. Venus estará tan bajo en el cielo que solo podrá apreciarse desde algún lugar sin edificaciones ni arboledas. Agreguemos a esto que Neptuno y Urano no pueden verse a ojo desnudo. Lo que quedará para observar entonces, a simple vista, desde antes de que oscurezca por completo y hasta la medianoche, es a Júpiter”, explicaron desde el Planetario.

El fenómeno del 28 de febrero se suma a una serie de alineaciones menores previstas para 2026, pero destaca por la cantidad de planetas involucrados y por la facilidad de observación en horario nocturno temprano.

Según el calendario astronómico, otras alineaciones tendrán lugar el 18 de abril, el 12 de junio, el 12 de agosto y el 14 de noviembre, aunque ninguna igualará la magnitud del evento de febrero.