"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > País > estudiantes

Más de 300 mil estudiantes inician el ciclo lectivo en Buenos Aires

Además, una nueva escuela en Barracas se suma al mapa escolar, donde asistirán 400 alumnos de nivel primario.

Más de 300 mil chicos regresarán a las clases en el inicio del ciclo escolar, en la Ciudad de Buenos Aires, donde además, se inaugurará una escuela modelo en el barrio porteño de Barracas.

Según el comunicado al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, 84.336 chicos retoman las actividades en el nivel inicial estatal y privado, mientras que 251.338 volverán a las aulas de escuelas primarias y estarán acompañados por 45.000 docentes en 1.700 escuelas.

Asimismo, la currícula tendrá inicio este 25 de febrero en niveles Inicial y primaria, y el 2 de marzo en escuelas secundarias. El receso invernal tendrá lugar entre el 20 y el 31 de julio, y el cierre de ciclo será el 18 de diciembre.

Te puede interesar...

El ciclo lectivo 2026 incorpora, además, el nuevo diseño curricular para el jardín maternal y la sala de 3, lo que apunta a una mirada integral del desarrollo infantil que, tal como indicó el comunicado, refuerza el lugar del lenguaje, el juego y la interacción, así como incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática para la sala de 3.

Respecto a la nueva institución, se trata de la escuela Estación Buenos Aires, una institución modelo del Programa Buenos Aires Aprende que abrirá para unos 400 alumnos de nivel primario y de los tres primeros años del secundario.

El espacio educativo está emplazado en el barrio Estación Buenos Aires donde viven unas 10.000 personas en más de 50 edificios.

La zona cuenta con un parque, una plaza con juegos, una canchita de fútbol y dos jardines de infantes (Jardín de Infantes Integral N°16 DE 5 y Jardín de Infantes Integral N°17 DE 5) donde ya asisten 83 y 130 chicos, respectivamente.

Lectura rápida

Temas

Te puede interesar