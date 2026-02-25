Más de 300 mil estudiantes inician el ciclo lectivo en Buenos Aires

El ciclo lectivo 2026 incorpora, además, el nuevo diseño curricular para el jardín maternal y la sala de 3, lo que apunta a una mirada integral del desarrollo infantil que, tal como indicó el comunicado, refuerza el lugar del lenguaje, el juego y la interacción, así como incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática para la sala de 3.

Respecto a la nueva institución, se trata de la escuela Estación Buenos Aires, una institución modelo del Programa Buenos Aires Aprende que abrirá para unos 400 alumnos de nivel primario y de los tres primeros años del secundario.

El espacio educativo está emplazado en el barrio Estación Buenos Aires donde viven unas 10.000 personas en más de 50 edificios.

La zona cuenta con un parque, una plaza con juegos, una canchita de fútbol y dos jardines de infantes (Jardín de Infantes Integral N°16 DE 5 y Jardín de Infantes Integral N°17 DE 5) donde ya asisten 83 y 130 chicos, respectivamente.

