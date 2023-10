Daniel Vila puso en duda el equilibrio emocional de Milei para gobernar

"Más que nunca se necesita tranquilidad emocional y un ataque de ira de esa naturaleza no refleja la personalidad de alguien que tiene que tener el equilibrio necesario para los momentos difíciles", advirtió el empresario en el programa de Radio Nihuil conducido por Andrés Gabrielli.

La reacción de Javier Milei a la que se refirió Daniel Vila

El candidato a presidente por La Libertad Avanza frenó la entrevista que estaba brindando para pedir que los trabajadores del estudio de televisión dejaran de hablar o bajaran la voz porque no podía concentrarse.

"¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita", dijo el economista visiblemente molesto.

Milei insistió en que "es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído".

"No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando", agregó al aire.

El escenario político post balotaje

Sabida es de la relación que mantiene Daniel Vila con el otro candidato a presidente, Sergio Massa. El propio empresario reconoció que lo une con él "30 años de amistad" pero, advirtió como presidente del Grupo América que "una cosa es la relación personal que pueda tener y otra cosa es la tarea que tiene que desempeñar el canal".

"Yo creo en el prularismo y en que tienen que estar representadas todas las voces", dijo.

Yendo más allá y pensando en el escenario que se puede presentar después del 10 de diciembre, Daniel Vila analizó que "si el que gana no tiene la grandeza para convocar a todos, de juntarnos para que determinados postulados, tanto económicos como institucionales y democráticos, sean los que abrazamos todos y podamos recuperar el país, va a ser muy difícil".

Para él, mucho dependerá también de qué posición adopte quien pierda el balotaje: "Es necesario que el que gane convoque y el que no gane, acompañe".

Si eso se diera, "Argentina tiene grandes chances de tener un 2024 competitivo y de resolver, no digo en un año, los grandes temas que tenemos".